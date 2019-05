Løkke på pension

FOR ABONNENTER

Regeringens aftale om en ny seniorpension ligner panik før lukketid. Efter et intenst forhandlingsforløb lykkedes det i går Lars Løkke Rasmussen at få Dansk Folkeparti og de radikale til at skrive under på en aftale, der leverer svar på den helt rigtige udfordring, som Socialdemokratiet var først til at formulere:

cj