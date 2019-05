Farligt spil i Teheran

FOR ABONNENTER

Også i striden om Irans atomteknologi opfører præsident Donald Trump sig som en overgearet elefant i en glasbutik. Han svækker USA’s troværdighed ved ikke at stå ved sin forgængers indgåede aftale med Iran om at droppe sanktioner til gengæld for, at Iran lægger låg på sin atomudvikling i 10 år. Han blæser på, at aftalen er indgået sammen med USA’s nærmeste allierede i Europa og med Rusland og Kina. Han nøjes ikke med selv at lægge nyt pres på Iran, men lægger også pres på de amerikanske partnere i Europa for at få dem til at deltage i amerikanske sanktioner. Og nu truer han først Iran med en amerikansk militær optrapning ved Den Persiske Golf og opfordrer straks efter Iran til at ringe ham op på et nummer, som han har bedt Schweiz aflevere hos præstestyret i Teheran.