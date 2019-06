Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

En af de mest skæmmende ting ved Margaret Atwoods dystopiske fremtidsroman ’Tjenerindens fortælling’ om det ekstremt patriarkalske samfund Gilead er, at alle de mange frygtelige former for kvindeundertrykkelse er baseret på historiske fortilfælde.

mr