Politiets blinde øje

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

FOR ABONNENTER

Symbolet på retfærdighed er Justitia, der med bind for øjnene upartisk vejer skyldsspørgsmålet på sin vægt. Blindheden skal naturligvis opfattes symbolsk, men desværre viser det sig nu, at de danske domstole i tusindvis af straffesager har haft et decideret sløret og måske helt misvisende syn på begivenhederne.

mr