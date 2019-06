Det er o.k. at fjumre. Giv dig tid, student

FOR ABONNENTER

I denne tid traller studenterhuerne rundt i gadebilledet, og man må håbe, at de glade bærere bevarer smilet, fordi de slipper for det skoleridt, som tidligere årgange er blevet trukket igennem. Ligesom man kun kan opfordre til, at de giver sig tid til at lande ordentligt på benene – og i identiteten – inden de begynder at boge den igen. Verden er stor, mulighederne er mange, og enhver ved, at unge mennesker har brug for at modnes og afklares af mødet med virkeligheden. I kunstens og litteraturens verden hylder vi dem, der gik deres egne veje. Gud ske tak og lov for, at Bob Dylan droppede så hurtigt ud af universitetet i Minnesota. ’Fjumreår’ er et skadeligt ord. For det er ikke at fjumre at ville få mest muligt ud af sin uddannelse.

jsp