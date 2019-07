Brikker på plads i EU

FOR ABONNENTER

Så er puslespillet om EU’s topposter for de kommende år på plads: En tysk kristendemokrat bliver formand for EU-Kommissionen. En belgisk liberal bliver formand for Ministerrådet. En spansk socialdemokrat bliver EU’s udenrigsminister. En franskmand bliver chef for Den Europæiske Centralbank.