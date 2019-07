Forrygende, at Kaare Dybvad vil droppe ordet ghetto. Men problemerne er ikke dermed løst

FOR ABONNENTER

Der er ikke meget godt at sige om ordet ghetto. Det brugtes om de særlige kvarterer, som europæiske jøder i århundreder skulle bo i, og har fra starten haft en negativ og diskriminerende klang. Derfor er det velgørende, at den nye minister for boliger, Kaare Dybvad, har annonceret, at han vil droppe brugen af ordet i forbindelse med udsatte boligområder i Danmark.

