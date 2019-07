German Chancellor Angela Merkel (L) and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen shake hands after addressing a joint press conference after talks on July 11, 2019 at the Chancellery in Berlin. Mette Frederiksen vil kæmpe for at kunne opretholde grænsekontrol. Hun forudser et tættere samarbejde med Tyskland, der er imponeret af danske klimaambitioner. Det skriver Ritzau, torsdag den 11. juli 2019.. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/Ritzau Scanpix)