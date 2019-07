Efter at have forsøgt at råbe op om forhold, som hun oplevede som umenneskelige for både fødende og jordemødre, forlod jordemoder Sara Bjerregaard det offentlige. Selv om hun aldrig havde drømt om at være selvstændig, startede hun privat virksomhed for at kunne insistere på bedre tid.

