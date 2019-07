Det er en kilde til uacceptabel utryghed, at mobildata udliciteres til Rumænien

FOR ABONNENTER

Det er en kilde til uacceptabel utryghed, at kernen i TDC’s netværk om fem uger udliciteres til Rumænien. Udflytningen medfører, at Center for Cybersikkerhed, som Folketinget har sat til at passe på den danske teleinfrastruktur, ikke kan udføre sit hidtidige kontrolarbejde. Det går bl.a. ud på at forhindre, at forkerte mennesker får adgang til teleinformationer. I dag skal alle ansatte i kernen sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste, men den mulighed forsvinder, når kontrollen med netværket flytter til Bukarest.

