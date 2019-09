Henrik Sass Larsens karriereskift fremmer politikerleden

I sin bog ’Exodus’ fra sidste år rasede Henrik Sass Larsen mod den stigende ulighed og over den vulgære kapitalisme. Nu forlader han politik til fordel for et job som direktør i DVCA, brancheforeningen for kapitalfonde.

Man skal som bekendt høre meget, før ørerne falder af. Men Henrik Sass Larsens forklaring på, at han ved udgangen af september forlader Folketinget for at blive administrerende direktør i DVCA, som er brancheforeningen for kapitalfonde i Danmark, kommer så tæt på, at selv drevne øre-næse-hals-kirurger ville være udfordret med at reparere skaden.

mr