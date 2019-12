Natos jubilæum kalder på europæisk selvransagelse

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 02:23

I 70 år har Nato – i de seneste årtier med bidrag fra EU – sikret en uhørt lang fredstid i Europa. Alliancen har givet frie, åbne, liberale samfund en fælles indbyrdes beskyttelse. I mange år tjente alliancen også som forsvar imod den lykkeligvis sammenbrudte Sovjetunion, som fastholdt en række ufrie, lukkede og udemokratiske samfund under et Moskva-kommunistisk regime. Ikke desto mindre kalder Nato’s jubilæum i denne uge på europæisk selvransagelse. Alliancen står over for flere indre trusler – og ydre påmindelser om, at sikkerhed ikke kommer af sig selv.