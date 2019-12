Det digitale læremiddelhelvede må stoppe: Giv dem så de bøger

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er sørgeligt, men sandt: Folkeskolen er ikke længere et sted, hvor børnene nødvendigvis stifter bekendtskab med bøger, og hvor læselysten er i vækst. Uden den store bevågenhed er bogen i alt for vidt omfang blevet faset ud, og det er næsten ubærligt at tænke på, hvor mange børn og unge der er blevet trukket igennem det digitale læremiddelhelvede igennem de seneste år. Det er en notorisk kendsgerning, at børn er bedre til at tilegne sig stoffet, når de læser trykte bøger, end når de skal overskue en tekst på skærmen.

jsp