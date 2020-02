Endelig giver kulturen os nye våben i kampen mod den syge kapitalisme

FOR ABONNENTER

Når regnen falder i den velplejede overklassefamilies have i oscarvinderfilmen ’Parasite’, er den som et digt: stemningsmættet og musisk. Væden falder malerisk i de øvre beboelseskvarterer, men på vej ned til de ramponerede beboelseskvarterer får den destruktiv kraft, og ender i en katastrofal oversvømmelse, der bogstavelig talt får lortet til at stige de fattigste over hovedet.

