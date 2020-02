FN’s system for klimakreditter har spillet totalt fallit

FOR ABONNENTER

Det er rystende oplysninger, der her i avisen er kommet for en dag om FN’s system for klimakreditter. Både de konkrete projekter og den mangelfulde kontrol med dem viser, at systemet har spillet totalt fallit. Det fremstår helt uden troværdighed i en tid, hvor der ellers er et skrigende behov for, at de midler, stater og selskaber investerer for at klimakompensere, fører til reelle CO 2 -reduktioner.​​

