Flygtningekrisen: Fem års asylkrise er alt rigeligt. EU har et moralsk ansvar for at finde en løsning

Det er fem år siden, at migrantstrømmen, der fyldte Europas motorveje i september 2015, fik det europæiske asylsystem til at bryde endegyldigt sammen. Fem år er alt for lang tid med lappeløsninger. Men i går kom den nye Europa-Kommissions længe ventede forslag til en ny europæisk migrationspagt.

Kommissionens plan kræver, at alle EU-lande skal bidrage til løsningen. Det er indlysende rigtigt. EU er et fællesskab, og det nytter ikke noget, at landene i øst siger blankt nej til flygtninge, og landene i nord lader Sydeuropa i stikken. Den nu nedbrændte Moria-lejr på Lesbos viser, hvor galt det går, når ansvaret lægges på de enkelte EU-lande.

I den ideelle verden ville løsningen derfor være en europæisk fordeling af flygtninge og asylsøgere. Det ville sikre en sund og retfærdig byrdefordeling og forhindre, at de enkelte lande blev overvældet.

