Nye afsløringer reducerer USA’s præsident til en skattespekulant

Skamløs mod harmløs. Det er det tyske magasin Der Spiegel, der i sin nyeste udgave sætter denne etiket på præsidentopgøret mellem Donald Trump og demokraten Joe Biden. Et opgør, der nu går ind i meget direkte fase, når de to kandidater tirsdag nat dansk tid mødes til den første tv-duel.

De færreste er nok i tvivl om, hvem der er den skamløse. Og ellers må avisen The New York Times have hjulpet godt på vej, da den sent søndag detonerede en skattebombe: en række af de personlige skatteopgørelser, som Donald Trump i modsætning til sine forgængere har kæmpet for at holde skjult for offentligheden.

Nu ved vi hvorfor: Præsidenten er en gemen skattespekulant. I årevis har han på sin skattebillet fratrukket gigantiske udgifter til alt fra sin egen og datterens hårpleje til privatfly og andre ting, der har vristet ham fri af føderal indkomstskat i ti ud af de seneste 15 år. I 2016 og 2017 har rigmandspræsidenten betalt under 5.000 kroner om året i føderal indkomstskat.