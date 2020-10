Politikerne lader 5.000 unge i stikken. Hvert år

Der er mindst 5.000 presserende grunde til at gøre skolen bedre. Det er det antal elever, der hvert år dumper folkeskolens afgangsprøve i dansk eller matematik.

Det afgørende er, at de mister adgangsbilletten til at komme videre i uddannelsessystemet. For hver elev er det et nederlag og har den dystre konsekvens, at de ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Det viser en analyse fra Dansk Industri. Tallene viser, at skiftende regeringers forsøg på at gøre folkeskolen bedre har spillet fallit for de mest sårbare elever.

Dumpeprocenten siger ikke så lidt om de seneste års uddannelsespolitik. Et flertal i Folketinget har lavet afgangsprøven om til en eksamen og har stillet krav om, at fagene dansk og matematik skal bestås, før elever kan komme fra skole til ungdomsuddannelse.

fugl