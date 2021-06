Politiken mener: Det her er hyklerisk og grotesk, Uefa

Som en ronkedor – en gammel, ofte aggressiv hanelefant, der lever adskilt fra flokken – tumler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i disse dage rundt i glasbutikken og smadrer de skrøbeligste varer i det smukke udstillingsvindue, som det aktuelle EM ellers burde være.

Når Uefa op til dagens kamp mellem Tyskland og Ungarn har forbudt værterne at kaste regnbuens farver over stadion i München som symbol på støtte til seksuel ligestilling og LGBTQ-rettigheder, strider det direkte imod formålet med en slutrunde spredt ud over hele kontinentet: at samle hele den europæiske befolkning i fællesskab, livsglæde og begejstring for fodbold.

Det er et grotesk paradoks, at Uefa med sin rigide regelbog i hånden sender det klare signal, at fodboldfamilien kun er for heteroseksuelle. Forbuddets halmstrå er, at det ungarske parlament har gjort det ulovligt at fremstille homoseksuelle som normale, så brugen af regnbuefarver på stadion vil tale ind i en politisk kontekst, som Uefa forholder sig neutralt til, lyder forklaringen.

