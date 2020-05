Egypten: Covid-19-håndsprit fører til kunstners død

FOR ABONNENTER

SHADY HABASH er død, kun 24 år gammel. Skønt ung var han allerede filminstruktør og filmfotograf og respekteret for sit talent. Verden nåede ikke at lære hans navn at kende, mens han levede. Men det er ikke for sent at lære Shady Habashs navn, nu hvor han har mistet livet.