Dennis Nørmark: Sammenlign os nu bare med skurkene. Så behøver vi hellere ikke længere lade, som om vi ikke diskriminerer. Så kan vi bare gøre det Vi har åbnet en sand Pandoras æske af demografiske fuskerier, der alle tjener samme formål: at finde en fællesnævner, som gælder for en særlig befolkningsgruppe, som majoritetsbefolkningen ikke kan lide.

Det hele begyndte med en 24-års regel. Et flertal i Folketinget fik i 2002 indført en regel i udlændingeloven om, at man skal være 24 år, før man som dansk statsborger kan gifte sig med en udlænding og få vedkommende til landet automatisk . En frihedsbegrænsende og besynderlig regel, der dog havde et meget konkret sigte: at forhindre tvangsægteskaber af helt unge muslimer.