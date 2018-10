Henrik Marstal: Krænkelseskultur er ikke et skældsord. Det er en håneret, som bør afskaffes

Jeg hævdede i indlægget, at de færreste føler nogen som helst glæde eller henrykkelse ved at være blevet krænket. De fleste – hvis ikke alle – ville ønske, at krænkelserne af deres person eller den gruppe, de tilhører, aldrig havde fundet sted.

De ville i stedet ønske, at de bare havde kunnet få lov til at være i fred fra omverdenens fordomsfulde, ufølsomme, racisaliserende, seksualiserende og/eller nedladende syn på dem.

Men opgøret med krænkelseskulturen i den oprindelige betydning af ordet er markant: Et stigende antal personer er begyndt at sige fra over for hændelser, de opfatter som krænkende. De nægter samtidig at blive udskammet, fordi de gør opmærksom på denne uret, og de nægter at blive afvist som ynkværdige ofre, det bare skulle være synd for.

De appellerer med andre ord ikke til medfølelse, men til respekt.

Når krænkede individer og grupper i disse år i stadigt større grad står frem og beretter om krænkelser begået mod dem, er det snarere resultatet af en øget selvbevidsthed, ikke af offergørelse

For opgøret stikker dybere end det: Det handler om retten til at blive anerkendt og respekteret som den, man er, og det handler om selv at have definitionsretten til sit eget liv og dets handlinger. Black Lives Matter- og #MeToo-bevægelserne begge markante, aktuelle udtryk for det.

Så når krænkede individer og grupper i disse år i stadigt større grad står frem og beretter om krænkelser begået mod dem, er det snarere resultatet af en øget selvbevidsthed, ikke af offergørelse.

Krænkelseskulturen i sin afledte form, derimod, er en bekvem sproglig afledningsmanøvre skabt af i forvejen privilegerede mennesker, som begræder, at deres nedgørelse af andre nu ikke længere kan få lov at foregå upåagtet som del af den acceptable sociale orden.