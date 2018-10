Venstre-kandidat: Blå blok svigter den private ejendomsret Der findes eksempler nok til at understøtte, at vi har brug for en ekspropriationsreform i Danmark.

»Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det«.

Sådan står der i Grundlovens paragraf 73.

Desværre viser det sig gang på gang, at den grundlovssikrede private ejendomsret bliver sat til side for nogle meget brede definitioner af almenvellet.

Det seneste eksempel er sagen fra Vejen Kommune, hvor kommunen har anlagt en vej hen over landmanden Martin Lund Madsens grund. Højesteret har erklæret vejen ulovlig, men kommunen nægter at rette ind og fjerne vejen. Den vil i stedet finde et andet juridisk grundlag til at fratage landmandens hans jord, alt imens man vil lade den ulovlige vej blive liggende.



Sagen bringer minder om 2012, hvor bystyret i Roskilde eksproprierede en privat gartner for at gøre plads til udvidelse af Roskilde Festivalen. Lige pludselig var koncerter, fadøl og nøgenløb åbenbart noget som »almenvellet kræver«.





Den nye sag fra Vejen og den gamle sag fra Roskilde, er blot eksempler på, at vi har brug for en ekspropriationsreform i Danmark. Det er nemlig alt for let for kommunerne at træde den private ejendomsret under fode uden at det får nogle konsekvenser.

Dette påtalte jeg tilbage før sidste folketingsvalg og dengang bakkede partierne i blå blok op om tanken.

Det er da også helt naturligt, at en borgerlig-liberal regering skal arbejde for at styrke den private ejendomsret. Som liberal kan man jo ikke acceptere, at en af de allermest grundlæggende rettigheder, den private ejendomsret, bliver tilsidesat for kommunalpolitikeres fiffige idéer og projekter. Sådan noget sker typisk i u-lande og burde ikke finde sted i et velfungerende demokrati som det danske.



Her burde der herske en større respekt for, at det offentlige ikke bare kan komme og stjæle borgernes jord. Skal der eksproprieres, så må det være absolut sidste udvej, og der skal ske en rigelig kompensation.

På trods af løfterne fra blå blok er der desværre ikke sket synderligt meget siden sidste folketingsvalg. Sagen med Martin Lund Madsen og Vejen Kommune burde være anledning til, at regeringen tager dette emne alvorligt og styrker beskyttelsen af den private ejendomsret.



Regeringen kunne passende starte med at fremsætte et lovforslag i Folketinget, der forbyder ekspropriation til private formål, som vi oplevede det i Roskilde. Danskerne skal selvfølgelig ikke fratages deres retmæssige ejendom for at gøre plads til festivaler, golfbaner eller private skydeanlæg, som vi desværre har set eksempler på.



Derudover burde definitionen af, hvad der er almenvellets interesser, gøres skarpere. Det skal ikke udelukkende være op til et flertal i kommunalbestyrelsen at beslutte, hvad der er i almenvellets interesse.

Sidst, men ikke mindst, burde det selvfølgelig være helt oplagt, at når en kommune har gjort noget ulovligt, som at anlægge en vej på en privat grund uden retsgrundlag, så skal kommunen naturligvis udbedre skaden og betale kompensation til den forurettede.

Jeg håber inderligt, at partierne i blå blok, inkl. mit eget parti, vil huske på løfterne fra før folketingsvalget og styrke beskyttelsen af den private ejendomsret.

Det burde ligge lige til højrebenet for en borgerlig-liberal regering.