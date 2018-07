Thaidrengene var det perfekte dokudrama

I den forløbne uge har der næppe været et større samtaleemne kloden over end de stakkels indespærrede drenge og deres træner i det oversvømmede grottesystem i Thailand, som heldigvis er ude nu.

Siden de siddende på en klippe i mørket blev fundet i god behold af eftersøgningsholdet, har dramaet været tophistorie i medier verden over. New York Times, CNN og BBC, der ellers har nok at se til med Trumps højesteretsudnævnelse og afgående Brexit-ministre, har som mange andre medier fulgt situationen med livedækning og avancerede grafikker og animationer af grottesystemet.

Og sådan skal det være. Enhver kan identificere sig med rædslen over at være indespærret i en grotte uden at vide, om man bliver fundet, om vandet stiger så meget, at man drukner.

For medierne var det den perfekte historie. Som det også var, da chilenske minearbejdere under stort og langvarigt besvær endelig blev befriet i 2010 efter måneders indespærring dybt nede under jorden, og da den russiske undervandsbåd ’Kursk’ tragisk gik ned i Barentshavet i 2000 og 118 søfolk omkom. Men dramaet og den intense medieinteresse, som forvandlede redningsaktionen til infotainment på tv-stationerne, giver også anledning til at tænke over de mekanismer, der går i gang, når begivenheder som den i Thailand pludselig bliver genstand for massiv opmærksomhed, og enorme ressourcer og store følelser kanaliseres i deres retning. Da nyheden om de indespærrede drenge og deres træner var ude, ville alle hjælpe til for at få dem ud, for man hjælper da mennesker i nød, ikke?

Jeg skal være den første til at hejse flaget for de Navy Seals og dykkere i øvrigt, som har stået for den besværlige og livsfarlige redningsaktion, men jeg kan ikke lade være med at tænke over den lethed, hvormed vi her i Europa vender ryggen til eller fortrænger de velkendte og permanente katastrofer og tragedier. Det er svært ikke at trække en parallel fra indsatsen i de oversvømmede grotter i Thailand til de katastrofer, som hver eneste dag resulterer i ukendte bådflygtninges druknedød i Middelhavet. Mere end ti tusind er druknet, siden flygtningekrisen begyndte. Bare 3. juni i år druknede mindst 46 mennesker ud for Tunesien. Men hvis nødhjælpsorganisationer og ngo’er står til søs for at hjælpe, mødes de med kritik. Det hedder sig, at de går smuglernes ærinde, når de redder liv.

Vi ved, at folk drukner, men de forbliver en del af en næppe hørlig baggrundsstøj i den globale muzak. Medmindre fotografiet af en lille druknet, syrisk dreng på en tyrkisk strandbred pludselig tvinger sig ind i vores synsfelt. Så tager vi for en stund flygtningenes helvede alvorligt. Først når et fotografi af noget, der ikke burde finde sted, skærer sig ind i vores fælles bevidsthed, sker der noget. Pointen er, at det først er, når lidelse, afsavn og usikkerhed eller det, der er værre, fremstår konkret, at vores medfølelse bliver vakt.

Det enorme og forståelige fokus på drengene i Thailand udstiller et moderne grundvilkår: at vores engagement er flygtigt og svigefuldt – og helt afhængigt af mediedækning. Vi er det hele på en gang: medfølende, nysgerrige, fascinerede – og underholdt, som vi er det af en god krimi. Thailand har indtil nu leveret sommerens bedste dokudrama. Vi har fulgt med i en historie, der har talt til både skræk og håb, og håbet på at helte ville sørge for en lykkelig udgang.