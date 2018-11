Anne M. Sørensen: Retssagen mod ’århundredets gangster’ er i gang I New York er retssagen mod den mexicanske narkoforbryder ’El Chapo’ Guzmán netop begyndt.

Han lignede slet ikke ’den største gangster i det 21. århundrede’, da han, tynd og bleg, blev bedt om tage plads på anklagebænken, iført en hvid skjorte model 1970’erne og en slidt blå jakke.

Men den mexicanske narkoforbryder Joaquin ’El Chapo’ Guzmán har meget på samvittigheden, og i denne uge begyndte retssagen mod ham i Brooklyn, New York og er hver dag fortsat under overvågning af helikoptere og et mægtigt opbud af politi, hunde og sikkerhedsfolk.

Man har endda fundet det nødvendigt at lukke Brooklyn Bridge to gange om dagen, når Guzmán skal frem og tilbage mellem retssal og fængsel, af frygt for terror i forbindelse med retssagen.

Først og fremmest er han anklaget for at have smuglet 457 tons kokain, heroin, marihuana og amfetamin ind i USA

Sagen mod lederen af en af Mexicos mest brutale narkobander, Sinaloa-kartellet, er den største narkoretssag i USA’s historie og betegnes som ekstraordinær på grund af sit enorme omfang.

Guzmán blev udleveret til USA 19. januar 2017 efter to gange at være flygtet fra topsikrede mexicanske fængsler og har siden siddet i isolation 23 af døgnets 24 timer.

Det har ifølge hans forsvarere taget hårdt på både hans fysik og mentale tilstand.

Anklageskriftet mod Guzmán omfatter 11 punkter, der for fleres vedkommende og i hvert fald tilsammen vil sende ham bag tremmer for livstid, hvis han bliver dømt.

Først og fremmest er han anklaget for at have smuglet 457 tons kokain, heroin, marihuana og amfetamin ind i USA. Anklagemyndigheden hævder, at hans kriminelle virke mellem 1989 og 2014 har indbragt ham, hvad der svarer til 100 milliarder kroner. Ikke underligt, at han i Forbes Magazine figurerer som en af verdens rigeste mænd.

Guzmán er desuden anklaget for at have myrdet 33 mennesker, hvilket må siges at være lavt sat, eftersom narkokrigen i Mexico i tidens løb har kostet flere hundrede tusinde mennesker livet med Sinaloa-kartellet som en særdeles aktiv aktør.

Hvidvask af penge og illegal våbenbesiddelse er andre anklager, men Guzmán har erklæret sig tindrende uskyldig i det hele, og hans forsvarere forsøger at fremstille ham som en bondeknold fra landet, der af uforklarlige årsager og helt uden egen skyld blev rodet ind i noget snavs, han ikke magtede at overskue.

Sådan ser anklagemyndigheden ikke den mand, der på de mest fantasifulde måder var opsat på at tilfredsstille USA’s enorme efterspørgsel efter narkotika. Han gravede tunneler under grænsen, benyttede fly, balloner og brevduer og endda en ubåd til at få varerne frem.

I den kommende retssag vil titusindvis af dokumenter og optagelser blive fremlagt, og 17 vidner, herunder mange af Guzmáns egne folk, står klar til at fælde ham mod selv af få en mildere straf.

Denne uge er foreløbig gået med at vælge blandt de 800 personer, der er potentielle medlemmer af den jury, der til sidst blot vil bestå af 12 medlemmer og 6 suppleanter.

De har først skullet besvare et spørgeskema, og afhængig af deres svar er de gået videre til den personlige del af processen, som fandt sted i Brooklyns ret i overværelse af både den blege ’El Chapo’ Guzmán og hans forsvarere.

Det er næppe en ønsketjans at være jury i en retssag mod chefen for et narkokartel, hvis nuværende leder allerede har truet både vidner og jury på livet fra Mexico.

Det havde en midaldrende kvinde også læst, og frygten stod malet i hendes ansigt, da hun besvarede et spørgsmål om, hvorvidt hun nogensinde havde hørt om Guzmán. Det havde hun til overflod og blev straks droppet til tjansen.