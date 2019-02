Anders Jerichow: Pavens besøg i Emiraterne vækker håb om, at selv Saudi- Arabien vil gøre op med sin iboende intolerance

Hvad der er mest enestående – at Frans som den første pave drog til Den Arabiske Halvø, eller at Emiraterne som den første stat på halvøen tog imod den katolske pave – tja, begge viser med disse dages besøg en betydelig vilje til at bygge bro.

Hvad er mere hyggeligt og passende end en rask militærparade til at modtage en pave på besøg i fredens tjeneste?

Sådan blev pave Frans i hvert fald modtaget i Abu Dhabi søndag aften.

Forrygende fotogent i al den pragt og så sandelig også pomp, som De Forenede Arabiske Emirater kan præstere.

Og forrygende i sine kontraster.

Gæsten, de romersk-katolske troendes hyrde, er en mand uden eget militær og dog med væsentlig global betydning.

Værterne, de to kongefamilier i Abu Dhabi og Dubai, besidder også en væsentlig global indflydelse med deres nedarvede ejerskab til magten og endeløse privilegier i verdens rigeste stat.

Gæsten er rundet af moralsk ansvar. Værterne er forankret i deres eget militære diktatur.

Pave Frans bar i lufthavnen, ligesom andre steder, sin nøgne ’magt’ i form af et kors i en kæde om halsen ud over sin hvide kåbe.

Så er det storladent og endda risikabelt, at Emiraterne inviterer paven til landet...

Sheikerne Mohammed bin Rashid al-Maktoum og Mohammed bin Zayed al-Nahyan var flankeret af en anden form for magt, militærfolk i nystivede uniformer, og bar deres egne hvide og perlemorsfarvede kjortler med forgyldte applikationer, som ikke tillader nogen at glemme deres ganske særegne og uovertrufne rigdom, den pekuniære.

Hvad der er mest enestående – at Frans som den første pave drog til Den Arabiske Halvø, eller at Emiraterne som den første stat på halvøen tog imod den katolske pave – tja, begge viser med disse dages besøg en betydelig vilje til at bygge bro.

Paven havde hjemmefra udtrykt bekymring over krigen i Yemen og dens menneskelige ofre. I Abu Dhabi blev han modtaget af ét af de to regimer – det andet er det saudiske kongehus – som står bag krigen i Yemen og mistænkes for krigsforbrydelser.

Hvorfor har Emiraterne overhovedet inviteret paven til landet? Det besvares i Khaleej Times af Yousef al-Otaiba, ambassadør for Emiraterne i USA: for at bygge bro. Fordi verden har brug for tolerance og dialog frem for den ekstremisme, som hærger på tværs af Mellemøsten, anført af et mindretal, som ifølge Otaiba forvrænger islam.

Emiraterne huser mere end 1 million katolikker med behov for trosfrihed og tolerance. De herskende sheiker vil vise, at muslimer og kristne udmærket kan leve sammen.

Det lyder enkelt. Det er det ikke. Fanatikere i Mellemøsten »udfører hadske, voldelige gerninger mod religiøse og etniske minoriteter. Kristne koptiske kirker bliver angrebet i Egypten. Yazidiers hjemland er blevet ødelagt i Irak. Det jødiske museum blev bombet i Bruxelles. Og ganske skæbnesvangert er det muslimer, sunnier og shiiter, som betaler den højeste pris af alle for de morderiske fundamentalister«, skriver Otaiba.

Så er det storladent og endda risikabelt, at Emiraterne inviterer paven til landet. Ikke så få fanatikere i Al-Qaeda og IS-bevægelsen vil finde det forargeligt og se det som en provokation at invitere en ’korsfarer’ til Den Arabiske Halvø.