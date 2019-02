Trumps stokkepolitik nedbryder Palæstinas økonomi

Donald Trump har udsat offentliggørelsen af ’århundredets handel’ (som han har karakteriseret sit forslag om en Palæstina-Israel-løsning) til efter de israelske valg, der skal afholdes 9. april. Forklaringen er formodentlig den, at Trump ikke ønsker, at hans forslag skal indgå i den israelske valgkamp for ikke at skade Benjamin Netanyahus chancer for genvalg.

Trump udnytter ventetiden til ved økonomisk pression at demoralisere den palæstinensiske modstand mod hans plan.

Trumps pressionspolitik sammenholdt med konsekvenserne af to nye love, den ene vedtaget af den amerikanske Kongres, den anden af det israelske parlament, bringer det palæstinensiske selvstyres økonomi tæt på sammenbrud.

Trump har standset det amerikanske bidrag til UNRWA, der organiserer undervisning, sundhedsforsorg og levnedsmiddelhjælp til efterkommere af arabiske flygtninge fra krigen i 1948-49.

USA var UNRWA’s største bidragyder, men sidste år reducerede Trump det amerikanske tilskud fra 365 millioner dollars til 60. I år er det slut. 5 millioner palæstinensere er berørt af de nedskæringer, UNRWA nu gennemfører. Foreløbig er det lykkedes FN at finde 120 millioner dollars til dækning af underskuddet.

Samtidig har Trump reduceret de amerikanske tilskud til World Food Program, der har nedskåret fødevarehjælp til de dårligst stillede 200.000 palæstinensere i Gaza og på Vestbredden, og US Aid, der har finansieret ca. 100 udviklingsprojekter på Vestbredden, har standset aktiviteterne per 1. januar og har fyret personalet.

Man kan diskutere betimeligheden af, at knappe internationale ressourcer skal anvendes til at støtte efterkommerne efter de 650.000 palæstinensere, der enten flygtede eller blev fordrevet under den israelske selvstændighedskrig, som de arabiske lande udløste. Den internationale hjælpeindsats, der har stået på i 70 år, har bidraget til at vanskeliggøre integreringen af de arabiske flygtninge og deres 5 millioner efterkommere i de arabiske lande, men dette er ikke motivet bag Trumps stokkepolitik.

Den er et led i et forsøg på at nedbryde den palæstinensiske modstand mod et amerikansk forslag, som, tyder meget på, er til fordel for Israel.

Ifølge forlydender indebærer Trumps stokkemetode en belønning til den, der lader sig knægte.

Hans ’fredsplan’ indeholder vidtgående løfter om amerikansk økonomisk bistand til det, der bliver tilbage af palæstinensernes nationale forhåbninger, efter at israelernes territoriale appetit er blevet stillet tilfreds af Trump. Hans og hans hovedforhandler i Palæstina-konflikten har tjent deres millioner på det amerikanske ejendomsmarked. Det dårligst tænkelige udgangspunkt for en dialog om nationale rettigheder og selvstyre.

Den ovenfor nævnte amerikanske lov, Anti-Terrorism Clarification Act, vedtaget 3. oktober sidste år, giver amerikanere der har været ofre for terror udført af personer med tilknytning til organisationer, der modtager amerikansk støtte, ret til at sagsøge disse organisationer for erstatning.

20. januar i år erklærede Mahmoud Abbas i protest, at det palæstinensiske selvstyre for fremtiden ville afvise enhver amerikansk hjælp. En beslutning, der har medført, at flere tusinde palæstinensere, der studerer på amerikanske stipendier, bliver nødt til at vende hjem til en udsigtsløs fremtid.

Den israelske lov, også refereret til ovenfor, blev vedtaget i juli sidste år.

Dens baggrund er den, at Mahmoud Abbas’ selvstyre betaler pension til slægtninge af palæstinensere, der sidder i israelske fængsler dømt for terror, og ’martyrer’.

Ifølge loven skal regeringen fradrage dette beløb fra de indtægter, den opkræver på selvstyrets vegne, f.eks. told af import af varer opkrævet i israelske havne, men destineret til handlende på Vestbredden.