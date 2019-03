Unge indvandrere kommer med alt, vi har brug for: På højskolen deler de en alvor, lyst og livsappetit, som er guld værd for deres nordiske kammerater

Jeg fik lidt en downer, sagt på nudansk, da Folketinget gennemførte sit ’paradigmeskifte’.

Flygtninge og indvandrere skal nu ikke længere favnes og blive en aktiv del af Danmark (det gamle paradigme), de skal udgrænses og så vidt muligt sendes tilbage (det nye paradigme). Det nye er så udansk.

Min idé om Danmark er ret enkel. Noget med at yde efter evne og nyde efter behov, som de gamle sagde. Noget med, at flest mulige skal klare sig selv, svare enhver sit, gerne hejse flaget om søndagen, måske endda synge morgensang, i hvert fald være så godt som muligt integreret i Jylland, på Øerne og Bornholm.

Jeg lever på en højskole og er, som det fremgår, ret højskoleagtig i hovedet.

Noget af det bedste, der er sket for min højskole de senere år, er tilgangen af elever med minoritetsetnisk baggrund. De går på højskole ligesom bønderkarlene i gamle dage: som en chance i livet.

Nogle af dem er indvandrere af første, anden eller tredje generation, nogle er kommet til Danmark som flygtninge for få år siden. De taler godt dansk, de brænder for at dyrke dansk kultur, og de beriger deres kammerater med en erfaring og horisont, en alvor, lyst og livsappetit, som er guld værd for deres unge nordiske kammerater, der ligesom alle andre unge søger sig selv.

En ung kvinde fra Syrien, som for fire år siden sad i en gummibåd på Middelhavet og nu går på højskole, taler dansk og går op i højskolelivet med liv og sjæl, er en uvurderlig rollemodel for sine jævnaldrende. Så langt kan man altså nå. Så modig kan man være. Så meget kan man engagere sig og tage vare på sit eget liv.

De lærer fra sig, de unge med minoritetsetnisk baggrund, og de gør det på en måde og på et eksistentielt niveau, som vi lærere ikke ville have en chance for at matche. Enhver skole er altid bedst, når eleverne selv danner og uddanner hinanden. De unge nytilkomne danskere lærer og lærer fra sig i et møde og en udveksling, som løfter hele flokken.

Her i det høje, forkælede Nord kan det godt knibe lidt med proportionerne, når vi skal skelne mellem stort og småt blandt de problemer, et menneske og et samfund møder.

Igen må jeg sige, at en ung mand, som har kendt krig, nød og adskillelse fra sin familie, og nu – »Se, hvilken morgenstund, solen er rød og rund« – synger Grundtvig, Kim Larsen eller Benny Andersen, ja, denne unge mand er en ganske god proportionsfordeler for os lidt selvmedlidende luksusdanske, hvis livskatastrofer somme tider er lidt i loppestørrelse.

»Menneske først«, sagde ham Grundtvig, og så kan man jo i øvrigt være kristen, jøde, muslim, ateist, tennisspiller, trans- eller ciskønnet, tyk eller tynd, ekstrovert eller indadvendt, alt menneskeligt muligt og umuligt, men menneske først. Hvis ikke mennesket er det første, vi genkender i et andet menneske, hvis det først er minoriteten, diagnosen, religionen, nationaliteten, hudfarven, et eller andet specielt, særligt, fremmed eller tværtimod fuldstændig-lige-så-specielt-som-mig-selv, ja, så er vi på afveje, når et samfund skal bygges, eller en personlighed skal dannes.

I det lille og meget, meget danske samfund, som højskolen er, ville vi nødig undvære de unge med minoritetsetnisk baggrund. De giver mere til skolen, end skolen giver til dem … ville jeg sige, hvis ikke jeg var imod at sige sådan noget økonomisk sludder.