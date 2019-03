Landsformand for DF Ungdom: Tør du lade være med at stemme på Dansk Folkeparti?

Den rejse, som mit parti har taget hen mod midten, og den evne, vi har haft til at fastholde en stor medlems- og vælgerskare, viser, at vores potentiale måske er større, end dommedagsprofeter i kommentator-branchen overhovedet har opdaget.

Har Danmark råd til at tage imod flere flygtninge og indvandrere og de dertil medførende konsekvenser og kan velfærden klare at blive beskåret, når vi har så store udfordringer med vores sundhedssystem og hvad gør vi egentlig med det stigende antal ældre der kommer de næste mange år, når vi har et land der er ved at knække over kulturelt, socialt og økonomisk?

Da jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti lå meningsmålingerne omkring de 10 procent - da det stod værst til og selvom formkurven gik den rigtige vej, var jeg selv opstillet til folketingsvalget i 2011, hvor vi for første gang gik tilbage og den borgerlige bloks mentaltræthed, og vælgernes ligeså, svigtede.

Selv om nederlaget var ligeså småt som øllene, så måtte vi se Helle Thorning Schmidt låne nøglerne til statsministeriet efter en hæsblæsende slutspurt, hvor de sidste 12 minutter blev afgørende. Men, hvad skete der så efter nøglerne til det nye hus blev overdraget, og det røde kollektiv skulle stå sin prøve?

Er man overflødig og ved at sejre sig selv ihjel, når men står til at blive det 3. største parti i Folketinget, selv om man rammer et resultat, der er 6-8 procent dårlige en valgresultatet i 2015? Næppe.

De store ideer, de smarte løsninger og flotte pressemøder, hvor det ene udspil efter det andet blev lanceret, forsvandt som dug fra solen på vinduerne en varm sommerdag i det sorte tårn. For kort efter at røgen havde lagt sig, startede løftebrudene og hvad der viste sig endnu værre, åbnede grænserne sig og udlændinge begyndte igen at strømme ind i landet.

DF var ikke bare slået nogle mandater tilbage, men dele af vores eksistensgrundlag blev flået i stykker og vi måtte sande at vi var havnet i en kulde i dansk politik, der var koldere end forholdet mellem Margrethe Vestager og Villy Søvndal.

Det var en vigtig lektie, som ingen folkepartister ønsker gentager sig for lige meget om statsministeren er rød eller blå, så skal vi ikke være vidne til, at udlændingepolitikken bliver lempet igen, med stigende integrationsudfordringer og en økonomisk byrde, der rundet de 36 milliarder hver evig eneste år.

Siden hen er der sket meget og valget i 15 kom nærmere, vi lærte af lektien, men må også sande, at resultatet var båret af en del medvind og stolpe ind, for havde Lars Løkke og Venstre ikke kæmpet med GGGI sagen, underbukser og et Venstre i et internt opgør med sig selv og Socialdemokratiet med løftebrud og en formand der var mindre populær end koriander, så var vi aldrig kommet over de 20 procent - ja, vel egentlig heller ikke over 17-18 procent.

For vi fik meget forærende, også selv om vi havde et valg til Europa-Parlamentet som viste, at vi havde fat i en vigtig dagsorden om at nationalstaterne skulle bestemme mere og EU mindre, et EU der ikke formåede at tage sig af min generations største udfordringer så som klima og migration, men stadigvæk kræver mere magt til sig langt væk fra danskerne.

For ingen er i tvivl om, at vi skal have internationale løsninger på internationale udfordringer, men spørgsmålet er, om vi skal lade os begrænse af samarbejdet med de europæiske lande eller i stedet løfte blikket og kigge ud på resten af verden og begyndte at samarbejde og handle med Afrika og andre verdensdele, så vi kan hjælpe dem ud af deres fattigdom, for ellers ved vi jo godt, hvor den næste tilstrømning kommer fra.