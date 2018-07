E-avisen 09-07-2018 De helt unge fra Læsø, Samsø, Ærø, Fanø og flere jyske landkommuner arbejder på livet løs, mens de unge på mellem 13 og 15 år i storbyerne sjældent tager et fritidsjob efter skoletid. På Læsø arbejder næsten seks ud af ti – 58,8 procent – af de unge mellem 13 og 15 år, viser en særkørsel, Danmarks Statistik har foretaget for Politiken. En af dem er 13-årige Emma Nielsen, som både arbejder i en fiskebutik og på et hotel i Vesterø Havn på Læsø. »Det er ikke så usædvanligt at have flere job. En af mine skolekammerater har tre: Han arbejder her i fiskebutikken, så arbejder han i Brugsen, og så er han ude at fodre dyr«, fortæller hun. I den anden ende af landet i den nordsjællandske velhaverkommune Lyngby-Taarbæk er det blot 12,1 procent af de helt unge, som har et fritidsjob.