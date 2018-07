sdsad asdasdasd Forud for de næste dages Nato-topmøde frygter diplomater og ledere for, at USA’s præsident vil være utilstrækkelig i sin støtte til forsvarsalliancen. Ikke mindst fordi Trump rejser videre til stormagtsmøde med Ruslands Vladimir Putin i Helsinki. Spørgsmålet er: Hvilken Trump er landet i Europa?