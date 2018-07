E-avisen 13-07-18 Det lignede en oplagt idé. At tage penge for noget, der havde været gratis, det måtte da blive en god forretning. Men 2 år efter at Statens Museum for Kunst afskaffede gratis adgang til den permanente samling, viser regnestykket, at nationalgalleriet ikke har tjent penge på at opkræve entré. Til gengæld har museet mistet hver fjerde af sine gæster og har været nødt til at fyre medarbejdere. Også tre andre store statslige kulturinstitutioner, Det Kongelige Teater, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek, føler sig tvunget til fyringer som følge af de årlige 2-procents besparelser, som statslige kulturinstitutioner er blevet pålagt siden 2016. De fire store nationale kulturinstitutioner appellerer nu indtrængende til politikerne om at sætte en slutdato på besparelserne.