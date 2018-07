Det danske arbejdsretlige system er under anklage ved en domstol på Sicilien, og sagen kan få store konsekvenser for Arbejdsrettens afgørelser. Sagen er rejst af det italienske byggefirma Solesi. Firmaet vil have den italienske domstol til at give selskabet ret til at afvise at betale en bod på 14 millioner kroner. Den blev Solesi idømt ved Arbejdsretten i december sidste år for underbetaling af omkring 130 medarbejdere under ombygningen af olieterminalen i Fredericia. Hvis det ender med, at domstolen støtter Solesi, kan det give andre nationale domstole mulighed for at sige nej til den danske arbejdsrets kendelser. E-avisen 14 juli