Nyhedsbrev 5 aug Politikens forside tager dig med over på den anden side af Øresund, hvor svenskerne varmer op til valget 9. september. Her kan det højrenationale parti Sverigedemokraterne gå hen og blive det største parti, vurderer flere iagttagere, hvilket vil vende op og ned på det Sverige, vi kender. I en ny serie tager Politiken på rejse i nabolandet for at finde ud af, hvordan de seneste års flygtningestrøm har ændret landet.