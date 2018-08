E-avisen 6-8-2018 Der er lægemangel, men samtidig har det aldrig været sværere at komme ind på medicinstudiet. Flere steder kræver det et gennemsnit på over 11 at komme ind. Regeringen har oprettet ekstra studiepladser på medicinstudiet, og vil uddanne 30 ekstra praktiserende læger om året, men det er alt for lidt, hvis vi skal sikre, at alle danskere får en læge, mener et politisk flertal. Lægeorganisation foreslår at oprette yderligere 100 uddannelsespladser.