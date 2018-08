E-avisen 21. august Der skal forhandles en stor klimaaftale i Folketinget. Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil have landbruget til at reducere udslippet af drivhusgasser ved hjælp af jordreform. Det er et af partiets fire krav til regeringen. Landbruget er i udgangpunktet positive. Det samme er Venstre, der dog savner svar på flere spørgsmål.