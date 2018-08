Nyhedsbrev til avisen 27. august Truslen om boligbobler i København og Aarhus er afblæst kan man i dag læse på forsiden af Politiken. Årsagen er det loft over risikable boliglån med variabel rente og afdragsfrihed, som har været i kraft siden 1. januar i år. Det har presset flere og flere kunder til at tage sikre lån med fast rente og afdrag. »Risikoen for en bobleopbygning på det københavnske boligmarked eller andre steder må siges at være blevet udslettet i 2018«, siger Mira Lie Nielsen, bolig- og formueøkonom i Nykredit til Poliltiken.