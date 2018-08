E-avisen 31. august Optøjerne i Chemnitz i Tyskland er et angreb på demokratiet, mener eksperter og byens borgmester. Frygten spreder sig til flygtninge. Politikens korrespondent Erik Jensen rapporterer fra byen. Mød syriske Farid, der frygter for sin familie. Og mød hr. Müller, som ikke ser anden udvej end at stemme på Alternative für Deutschland