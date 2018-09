fhsekfhsekfh Byretsdommere føler sig som enmandsorkestre i retssalene, efter besparelser har betydet, at de oftere kigger ind i en skærm fremfor på de mennesker, hvis liv de træffer afgørelser om. Retssekretærerne er sparet væk, og det betyder, at dommerne selv skal løse en række sekretær- og it-opgaver i landets retssale, samtidig med de skal lede retssagerne og lytte til, hvad der bliver sagt. Det øger risikoen for fejl og mindsker retssikkerheden, siger en række byretsdommere til Politiken.