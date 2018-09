hghghghg Regeringen opgiver digitale valg. Der kommer ikke flere forsøg med at digitalisere den danske valghandling i den nærmeste fremtid. De seneste to årtier har der ellers været flere overvejelser om at indføre elektroniske afstemninger til demokratiske valg herhjemme, men blandt andet en stigende nervøsitet for, at særligt Rusland blander sig, har fået økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til at indstille alle overvejelser om at digitalisere stemmeafgivningen.