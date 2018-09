ghghghgh Et stort boligbyggeri flyttes fra Amager Fælled til et havnemiljø i Københavns sydhavn, som kommunen ellers har udpeget som væsentligt kulturmiljø. Protesterne er på vej, men politikerne står fast. Formand for bymiljøudvalget i lokaludvalget for Kongens Enghave, Ann Vikkelsø, mener, at hele området ved Fiskerhavnen nu bliver »smadret«.