E-avisen 28-09-2018 Radikale Venstre skal søge mere mod midten i stedet for at råbe om kap med sine modstandere, mener den radikale gruppenæstformand Martin Lidegaard, som har brugt sommeren på at skrive bogen ’Lad os mødes på Midten’, der udkommer mandag. Siden Socialdemokratiet i juni kasserede de radikale som kommende regeringspartnere, har den radikale position med krav om at insistere på indrømmelser i udlændingepolitikken været under beskydning fra mange sider, men partiets politiske leder Morten Østergaard er sluppet for alvorlig modstand i egne rækker. Lidegaard afviser, at hans budskab skal læses som et angreb på eller opgør imod partilederen.