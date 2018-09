E-avisen 29-09-2018 Rebellen Torben Ulrich var engang kendt som tennisguruen uden alder. I dag omtaler han sig selv som ’den gamle’. Tanken om døden gør ham ikke trist, men det gør den moderne verden til gengæld. Alting ser ens ud. Han savner et oprør, og at man stiller flere spørgsmål. Gennem mere end 40 år har han arbejdet på en bog om sit livs tankegods. Nu udkommer den på dagen, hvor han fylder 90 år. Politiken har besøgt Torben Ulrich i hans hjem i Californien, hvor døren først går op for besøgende fra klokken 14.