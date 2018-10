E-avisen 03-10-2018 Regeringen kæmper for at lave aftaler med diktaturstater om at udsende kriminelle udlændinge, men foreløbig har forhandlingerne været uden resultat. Ifølge Politikens oplysninger er det ikke lykkedes at indgå en aftale med Marokko om den terrordømte danskmarokkaner Said Mansour. Inger Støjberg (V) bebuder nu nye forhandlinger for at lande aftaler om at udsende kriminelle til diktaturstater.