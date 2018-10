E-avisen 5-10-2018 Politikere i hele Tyskland og resten af Europa har øjnene retten mod Bayern, hvor der er delstatsvalg om 10 dage. Også her vinder man valg, hvis man kan bremse migranter og lukke grænser. Opgaven med at kontrollere dem er overladt til politiet. Som første del af en ny artikelserie fra Tyskland og Østrig har Politiken været med politiet på patrulje fra Passau langs Tysklands grænse mod syd, hvor hundredtusindvis af flygtninge kom ind for tre år siden.