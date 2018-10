ghghghgh Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der i årtier har kæmpet for det transatlantiske samarbejde, beskriver præsident Trumps skarpe retorik mod den europæiske forsvarsvilje som decideret »demotiverende«: »Vi har trods alt været allierede i 70 år. Men det virker, som om Vladimir Putin og Kim Jong-un er bedre venner. Det gør selvfølgelig, at man bliver lidt usikker på USA«, siger Claus Hjort Frederiksen, som mener at Donald Trump skader den etablerede verdensorden.