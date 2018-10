E-avisen 13-10-2018 Det nye tildækningsforbud er anledningen til, at muslimske Fatima og hendes familie forlader Danmark og flytter til Pakistan. »I Danmark blev jeg målt og vejet, for for danskere er niqab et symbol på undertrykkelse af os muslimske kvinder. Folk kiggede underligt på mig. Sådan 'velkommen til friheden', og 'du kan bare tage den af', men hallo, det er mit eget valg. Jeg har gået med niqab, siden jeg var 18 år, og der er andre, som ikke går med niqab, der er mere isolerede end mig«, siger Fatima.