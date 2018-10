E-avisen 15-10-2018 For nøjagtig et år siden tweetede den amerikanske skuespiller Alyssa Milano en besked, hvor hun opfordrede alle kvinder, der havde været udsat for seksuelle overgreb eller seksuel chikane, til at skrive ’MeToo’. Det satte en lavine i gang. Det sidste år har 19.300.000 opslag på Tweeter brugt tagget #MeToo, og bevægelsen har ændret forholdet mellem mænd og kvinder. Politiken sætter sagen på spidsen og bringer argumenterne for og imod fænomenet.