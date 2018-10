E-avisen 23-10-2018 Knap hver fjerde af landets 98 kommuner – mere præcis 22 – er nu kommet i mål med et af regeringens centrale integrationsmål: At over halvdelen af alle flygtninge, senest 3 år efter de er kommet til landet, skal være i et støttet eller ustøttet lønmodtagerjob. For 2 år siden kunne ingen kommuner prale med det. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken Cervea, som kommer efter en stribe andre positive integrationstal i den seneste tid.