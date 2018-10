fgfgfgf Fagfolk advarer: Nye tilstandsrapporter vil dække færre af boligkøbernes skader

Efter årelange diskussioner og masser af kritik er regeringen tæt på at lancere en ny og mere brugervenlig tilstandsrapport, der med en pædagogisk farveskala kan vurdere din nye boligs sundhedstilstand og afdække eventuelle skader i murværk, fundament og tagkonstruktioner. Men få måneder før den ventede lancering 1. februar 2019 står fagfolk i kø for at dumpe de nye rapporter.